Según 21 de 25 catedráticos, la infanta recibe trato de favor por parte de la Justicia

La primera pregunta es: ¿somos iguales ante la ley? ¿Ha recibido la infanta un trato de favor? De los 25 preguntados, 21 dice que sí lo está recibiendo y sólo 4 dicen que no. Por amplísima mayoría los catedráticos opinan que la infanta Cristina recibe trato de favor por parte de la Justicia.

La segunda pregunta es: ¿es habitual el recurso de la fiscalía contra la imputación de la infanta? En el mes de abril el juez castro imputó a la infanta Cristina. Tan solo dos días después la fiscalía recurre esa imputación y la Audiencia de Palma la suspendió. 22 de los 25 catedráticos aseguran que no es lo habitual, sólo dos de ellos dicen que sí lo es y uno de los catedráticos no ha querido contestar.

La tercera pregunta es: ¿se debería imputar a la infanta Cristina en el sumario? 19 catedráticos opinan que sí se debería imputar a la infanta en el caso instruido por el juez Castro. 2 aseguran que no y un total de 4 catedráticos prefieren no manifestarse al respecto.

La última pregunta es más genérica: ¿somos iguales ante la ley de derecho pero no de hecho? 23 de ellos contestan que sí, en la línea de las respuestas anteriores. Sólo 1 asegura que no y un último catedrático prefiere no opinar.