La crisis que vive Venezuela, el reconocimiento de Guaidó como presidente o la intervención de algunos países en el estado latinoamericano son otros de los temas que han protagonizado la entrevista de Lula da Silva en El Objetivo.

El exmandatario brasileño se ha mostrado crítico con la actuación de algunos países respecto a Venezuela. Considera que deben "encontrar el camino democrático en libertad y poder vivir en paz" sin que otros intervengan. "¿Venezuela tiene un problema? Dejen que encuentren la solución, dejen de opinar", ha señalado.

Respecto al reconocimiento a Juan Guaidó, se ha preguntado "cómo puede ser que Estados Unidos, Alemania o Francia", entre otros, "acepten a un ciudadano que no ha sido elegido". "No es que a mí me parezca mal, es que se ha autoproclamado presidente y es una equivocación, un error histórico, que le acepten".

En este sentido, ha hecho alusión a la importancia del diálogo entre países, destacando el posicionamiento de José Luis Rodríguez Zapatero al respecto. "Me sentí orgulloso cuando oí que estaba comprendiendo lo que pasa, trata que haya diálogo para que encuentren el camino", ha apuntado.

"Cada vez que un país tenga un problema no puede venir otro de fuera pensando que tiene derecho a intervenir. El único que hace gestos de diálogo es Venezuela, los americanos no. Yo propuse varias veces a Bush tener un encuentro con Chávez cuando organizamos el encuentro de América del Sur en Trinidad y Tobago", ha sentenciado.