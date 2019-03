Jordi Évole pasa el testigo de los domingos a Ana Pastor

"Hablamos de temas que le puedan interesar al espectador, incluso de temas que igual hace unos años ni nos hubiéramos planteado llevar al ‘prime time’", explica Évole, que cuenta con la complicidad de la presentadora de El Objetivo. "Nosotros a la actualidad también nos referimos, a las informaciones que eso en laSexta está funcionando muy bien", argumenta Ana Pastor.

Con Évole delante, un entrevistado no se pude relajar, menos cuando va cargado con su iPad. El presentador de ‘Salvados’ tira de ironía y consuela a la periodista con un drástico "peor que el primer día no lo vas a hacer". Entonces le muestra su primer día en la televisión como presentadora del programa de debate 59 segundos. "Se te ve cómoda, tan cómoda que saliste con bata", bromea Évole.

Continúa el presentador de 'Salvados'. "Me han dicho que si te veo, que no seas tan borde". Ana Pastor rechaza la afirmación, siempre con sentido del humor: "Yo no soy borde, en todo caso lo soy con quien se lo merece". Hay una persona que no opinaba igual, Pedro J. Ramírez. El director de 'El Mundo' le dijo en su día: "Nos han dicho que mandas mucho, espero que seas una mandona benévola".

El iPad tiene para todos y Ana Pastor ha preparado el contrataque, enseña a Évole su primer ‘Salvados’. En el podemos ver al periodista catalán retando a Rajoy y Zapatero. Entonces eran candidatos a la presidencia. El primero que dijera el nombre de Bardem en un debate televisivo, se llevaría el voto del periodista. Fue Zapatero y Évole cumplió su promesa. "En esas elecciones voté a Zapatero porque yo no hice como ellos, yo cumplí mi primesa".