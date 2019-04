Errejón, sobre su cartel con la imagen de Iglesias: "En términos personales, si no le ha gustado, lo lamento; en términos políticos, me parece lo más lógico"

EL 'NÚMERO DOS' HABLA EN EL OBJETIVO DE SU POLÉMICO CARTEL

Si bien Iglesias ha afirmado que no le gustó aparecer en el cartel de Errejón, el 'número dos' del partido ve lógico poner la imagen "para quien pides el voto como secretario general". No obstante, reconoce: "Si no le ha gustado, lo lamento".