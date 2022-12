El cineasta Ruben Hornillo opina que "igual en Estados Unidos o en sitios atractivos de Europa no nos quieren tanto como en otros destinos en los que no pensamos tanto como América Latina”. El director del documental ‘Españoles en el exilio’ explica en países como Ecuador hay muchas ofertas para españoles en desempleo. “Ecuador no hace mucho contrató a unos 500 académicos españoles para que renovaran el sistema universitario del país".

Ana Pastor pide a la investigadora del CSIC que ofrezca un pronóstico de un futuro con tantos jóvenes exiliados. "La intención de retorno de los jóvenes es un dato importante pero no es lo determinante. Lo más importante será cómo evolucione la situación del país y del desempleo. Lo que más está aumentando durante la crisis es la gente que se va con más de 25 años. Esta gente está en un periodo de formación de familia. Cuando tienes hijos tu probabilidad de volver cae de forma sustancial".