Miguel Ríos ha confesado en El Objetivo tener "sentimiento de clase". Un hecho que, ha explicado, responde al lugar de donde viene, "el sur del sur". "Respondo a esos patrones. Yo tengo más privilegios que mis hermanos porque he tenido otra forma de ganarme la vida, pero no me olvido de eso", ha asegurado.

En este sentido, ha reivindicado su "gusto" por pagar impuestos: "Pagar impuestos, al contrario de lo que está diciendo tanto la nueva política, es la ciudadanía. Es lo que te permite ser un patriota", ha asegurado. Puedes escuchar su relato en el vídeo principal de esta noticia, donde también narra una divertida anécdota al respecto con Felipe González.