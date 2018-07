Marta: “Me siento como cualquier otra persona menos Marta”

TRANSFORMACIÓN RADICAL DE LA JEFA INFILTRADA

La directora de marketing y comunicación de D-beauty Group Marta Martín, para convertirse en infiltrada y no ser descubierta, necesita abandonar su look clásico de ejecutiva y darle algo de color a su nueva vida. Para ello, se convertirá en Laura Jiménez, una joven que después de haber empezado varias carreras no ha terminado ninguna y todavía vive con sus padres. Por eso busca su primer empleo en D-beauty.