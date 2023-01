El desencuentro en el seno del Gobierno por la modificación de la ley del solo sí es sí se ha convertido en la mejor munición del PP, que parece decidido a aprovechar esta polémica para desgastar al Ejecutivo. Y es que Alberto Núñez Feijóo ha calificado la ley de bochorno internacional. "Cómo aprovecha la situación para meter cizaña", destaca El Gran Wyoming. Además, el PP ha exigido la dimisión en bloque del Ministerio de Igualdad. Una de las más duras ha sido Isabel Díaz Ayuso.

"Claro que sí, que dimita todo el Ministerio, desde Irene Montero al último bebé", ironiza El Gran Wyoming, que lanza un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "A lo mejor se ha pasado de frenada, que a usted no le guste el trabajo de este organismo no significa que pueda desmantelarlo sin más, estamos hablando del Ministerio de Igualdad, no de la sanidad pública". Puedes ver el análisis al completo en el vídeo de arriba.