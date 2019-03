Mariano Rajoy llega para dar las gracias y se come la puerta

VÍDEOS MANIPULADOS

El presidente del Gobierno recorre España de norte a sur dando las gracias a aquellos que siguen confiando en el Partido Popular. ‘El Intermedio’ muestra algunas de las imágenes de su viaje, donde no deja ningún lugar sin visitar: desde una biblioteca, en la que no repara en hacer ruido; hasta una farmacia o una tienda de barrio. Sin embargo, cuando Rajoy se dispone a entrar en un domicilio familiar, el padre, no sólo le cierra la puerta en la cara sino que se cerciora de que no conseguirá entrar atrancando la puerta con una silla.