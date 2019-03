EL INTERMEDIO | VÍDEOS MANIPULADOS

Carlos Cuesta, cabeza de cartel del programa 'La Marimorena' de 13TV, no aguanta más y se declara a un sacerdote en directo: "Anoche soñé contigo. No quería que terminara la noche, que te aparatara de mí, como cruelmente lo hace cada amanecer". Después, acaba confesando su amor a uno de los espectadores presente entre el público del programa: "Te amo, te amo... lo diré a todos y gritando porque no hay nadie a quien ame más que a ti, sólo a Dios".