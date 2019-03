Todas las versiones de Cristóbal Montoro: del prepotente al hiperoptimista

A TRAVÉS DE SUS DECLARACIONES PARA LA HISTORIA

Conocemos varias versiones de Cristóbal Montoro a través de sus declaraciones, desde el ministro prepotente, al altivo y desafiante, al crítico de cine y al hiperioptimista con los mensajes sobre la salida de la crisis. Tras estas declaraciones Wyoming se viene arriba y anima: "Españoles, salgamos a la calle montados en nuestro unicornios de chocolate, sigamos al gurú cósmico de la economía...Montoro in the sky with diamonds".