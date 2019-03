"En 'The Walking Dead' igual no podemos trabajar"

ANABEL ALONSO CON THAIS VILLAS

La actriz y cómica Anabel Alonso ha estado con Thais Villas dando un paseo. Les ha acompañado Pancho, el perro de la actriz. Hablando de la preparación de papeles, ambas aseguran no haber recibido uno en el que les dijesen que no podían hacerlo por estar "muy buenas", pero Anabel tiene algo claro: en 'The Walking Dead' "seguro que no podríamos trabajar".