¿SE LLEVAN BIEN CON SUS VECINOS?

Santi Villas se ha dirigido al Congreso para saber cómo son las relaciones vecinales de los políticos y Toni Cantó ha desvelado que vive "pared con pared" con Eduardo Casanova: "Hace fiestas de vez en cuando y no me invita. Lo considero inaceptable porque a veces oigo cosas y me gustaría participar". Además, Maroto ha develado que en su casa suena 'Lo Malo' de Aitana War.