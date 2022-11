La crisis más aguda en el Gobierno es la abierta por la ley del 'Solo sí es sí' y es que a medida que siguen conociéndose nuevos casos de rebajas de penas, la oposición redobla sus ataques "contra una de las medidas estrellad de esta legislatura", informa Sandra Sabatés en el plató de El Intermedio, desde donde manda un rotundo mensaje sobre la ley del 'Solo sí es sí': "Indiscutiblemente beneficia a las mujeres".

Alberto Núñez Feijóo ha tildado de activistas a los que han redactado la ley, algo que no gusta a El Gran Wyoming, que le responde tajante: "Que la ley no le guste no significa que la redactaran activistas". "Alguien con la experiencia política de la que usted presume debería saber que las leyes las redacta un equipo jurídico formado por varios ministerios y que requiere la aprobación del Congreso y del Senado", insiste el presentador al líder del PP. Puedes ver el análisis completo en el vídeo de arriba.