Wyoming: "Vuela, pajarillo Monedero, vuela. Para ti no hay jaula que valga"

MONEDERO DIMITE DE TODOS SUS CARGOS

'El Intermedio' trata la dimisión de Juan Carlos Monedero en Podemos. Lo ha anunciado Pablo Iglesias en el acto de presentación del candidato de la formación a presidir la Comunidad de Madrid. "Juan Carlos no es hombre de partido, es un intelectual que necesita volar", aseguraba. "Vuela, pajarillo Monedero, vuela. Para ti no hay jaula que valga. No creo que nadie quiera ponerte en el salón de tu casa cantando así", comenta Wyoming.