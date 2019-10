La primera sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso convierte la Asamblea de Madrid en un espectáculo marcado por las intervenciones incendiarias de la presidenta. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Rocío Monasterio acusó a Ayuso de aliarse con Sánchez por no haber hecho nada respecto a la exhumación de Franco.

"En fin, señora Monasterio. No quiero quitarle la ilusión, en España las familias pueden enterrar a un pariente donde quieran, siempre y cuando no sea un dictador y no lo entierren en un mausoleo megalómano financiado con dinero público".

Tras la pregunta de Rocío Monasteiro, Ayuso quiso dejar clara su postura, por eso El Intermedio ha creado el 'ayusómetro', un aparato de última tecnología que mide el grado de crispación de la presidenta.

"¿Qué será lo siguiente? ¿Las parroquias de barrio arderán como en el 36?", apuntaba Ayuso. Ante las declaraciones, El Gran Wyoming ha querido responder: "En Madrid ninguna iglesia está ardiendo".

Tras la polémica de las declaraciones, Ignacio Aguado ha querido apoyarla asegurando que "es una certeza" que en el año 1936 ardieron iglesias y que desde el gobierno regional van "a hacer todo lo posible para que no ardan en 2019".

"Sólo una cosita, ¿quién coño está quemando iglesias?", se ha preguntado el presentador de El Intermedio, que ha asegurado que "la última que ardió fue Notre Dame", aunque ha llamado a la calma: "Pueden estar tranquilos, si arde alguna, el alcalde Almeida se encargará de su extinción".

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado a Íñigo Errejón por ser "el diputado black que cobra por no trabajar, alérgico al trabajo y experto en nada". Ante ello, el presentador de El Intermedio ha reconocido estar asustándose: "Al final se va a incendiar el ayusómetro, y no las iglesias".

Además, Ayuso ha calificado a Podemos como "el partido más machista que existe, donde solo se asciende si se hace en pareja, porque las feministas de Podemos son como las mantis religiosas", una respuesta que ha hecho estallar el 'ayusómetro'.