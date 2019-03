Wyoming: "Gabilondo es más de controlar el mediocampo y dormir el balón"

SÁNCHEZ INTENTA QUE SU CANDIDATO LLEGUE AL GOBIERNO AUTONÓMICO

El Gran Wyoming 'retransmite' la reunión entre Pedro Sánchez y Albert Rivera en la que, según un conocido medio nacional, el secretario general del PSOE pidió al líder de Ciudadanos que no apoye al PP de Madrid. Tras las nuevas imputaciones, los socialistas ven más cerca que Ciudadanos se abstenga y así Gabilondo pueda presidir el gobierno autonómico. "Pedro Sánchez es demasiado optimista. No me imagino a Gabilondo rematando en el último segundo. Él es más de controlar mediocampo y dormir el balón".