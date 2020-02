Rocío Monasterio reconoció ante un juez en 2008 que no era arquitecta. En una grabación, la líder de Vox admite, ante la perplejidad del juez, que no tenía el título ni estaba colegiada: "No tengo el título para ejercer ni estoy colegiada en Madrid y tampoco puedo visar proyectos en Madrid".

Tras escucharla, Wyoming analiza las palabras de Monasterio: "¿Cómo va a necesitar un papel para demostrar que sabe construir?, ¡si se ha construido ella sola una profesión!".

Además, el presentador del programa destaca que "Monasterio no es una arquitecta del montón de esas que construye casa", y es que, como ella misma afirma en su cuenta de Twitter, ella es "una constructora de ideas y realidades".

Otros momentos destacados

El Gran Wyoming comenta "la hemeroteca que de verdad interesa a los españoles", los reportajes en los que la líder de Vox en Madrid se promocionaba como arquitecta.