La reacción de Wyoming tras los nuevos 52 imputados en Lezo: "El PP va acabar con el Amazonas"

EL SUMARIO TIENE 13.000 FOLIOS

El Intermedio analiza la imputación de 52 personas más en el caso Lezo, que suma 13.000 folios. Wyoming ha bromeado al principio diciendo que "no es para tanto, eso es sólo el capítulo uno de los Pilares de la Tierra". Aunque cuando ha visto la realidad en tomos ha reculado: "El PP no sólo va acabar con la paciencia del juez Velasco, también con el Amazonas, de hecho Greenpeace se ha presentado como acusación particular".