“El que ha ido a EEUU no es Mariano Rajoy, es Millán Salcedo”

WYOMING BROMEA CON EL TIC DEL PRESIDENTE

Wyoming presenta al hombre del momento en EEUU: “The man of the hour. Mariano Amazing Rajoy”, quien vivió un día inolvidable. Christine Lagarde le hizo una cobra diplomática; más tarde le intentó poner la Cruz de Isabel la Católica a un senador americano de origen latino; en su encuentro con Obama, no pudo comprender las palabras en inglés del presidente y remató la jornada con un broche final: el famoso tic de su ojo cuando lo que dice no se corresponde con la verdad. Un tic que volvió a repetir.