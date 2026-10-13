Pilar Eyre critica que "la princesa Leonor no participe en las preocupaciones de los jóvenes": "Es más moderna la reina Sofía que ella"

Pilar Eyre critica el papel de la princesa Leonor: "No veo a la juventud decantada por la monarquía y Leonor no participa en sus preocupaciones. Las herederas europeas, como las de Holanda, por ejemplo, recogen plástico en las playas".

En su nuevo libro, 'Sucesión', Pilar Eyre desvela los entresijos de la familia real española. Por ejemplo, la periodista cuenta a Thais Villas en este vídeo cómo el rey "es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letizia no le hace gracia". Sin embargo la escritora destaca que "Felipe y Letizia hacen un buen equipo": "Son unos excelentes compañeros de trabajo, mientras que Sofía y Juan Carlos hace muchos años que no se llevan, no tienen comunicación y se detestan".

Por otro lado, preguntada sobre el papel público de la princesa Leonor, Pilar Eyre confiesa que es "bastante crítica": "Será la reina de nuestros hijos y nietos y los debe atraer, pero no veo a la juventud decantada por la monarquía". "Leonor no participa en las preocupaciones de la gente joven, como son la vivienda, el ecologismo, la precariedad laboral...", lamenta la periodista, que, sin embargo, destaca que otras herederas sí lo hacen: "Yo veo las herederas europeas, como las de Holanda, que van a recoger plástico a las playas".

Es más, la periodista destaca que, incluso, "es más moderna la reina Sofía que Leonor". "No tienen ni perro", lamenta Eyre, que destaca que todas las familias reales europeas tienen perro.

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