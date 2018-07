Con testimonios de víctimas de violencia machista: así fue el análisis de El Intermedio sobre este problema social

Una joven de 20 años recordaba con Gonzo cuando con 16 años fue víctima de violencia machista por su entonces pareja. "Son personas embaucadoras que hace que no veas que es maltrato", explicaba. Además, destaca que, aunque "ojalá fuera un caso aislado, cada vez" las víctimas de esta violencia "empiezan antes" porque ella misma ha visto "a niñas de 12 años" sufrirla.

Otra mujer víctima de violencia machista que le contó a Gonzo su sufrimiento fue Miriam Moraleda."Me clavó un cuchillo en el vientre delante de un guardia civil", detallaba, además, lamentaba que "él ya ha cumplido su condena" pero la suya "empezó el día que le soltaron".

La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, también acudió a El Intermedio para analizar la actual situación de la violencia machista: "Las víctimas tienen que ser agentes activos de su propia seguridad", aseguraba. Además, también quiso afirmar que "las mujeres no mienten cuando dicen que están siendo agredidas".

Marisa Soleto también criticó la actuación del Gobierno ante un tema tan importante: "España suspende por no dedicarle los recursos y las mejoras legislativas". Además, destacó que "la Justicia no están siendo la solución y en muchas ocasiones se enredan en un laberinto judicial que a veces no las reconocen como víctima o incluso salen siendo ellas las denunciadas".

El Gran Wyoming tampoco quiso perder la oportunidad de sumarse a la crítica de Sotelo al Gobierno por su actitud ante este tipo de violencia señalado que "se resiste a hacer los deberes". Además, también destacó que "dar toda la protección posible a las mujeres cuya vida está en peligro debería ser prioritario", algo que le llevaba a hacerse una importante pregunta: "¿Por qué casi la mitad de las mujeres que piden protección no la reciben?".