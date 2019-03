El 'Cómo no te voy a querer' de Wyoming a Rodrigo Rato por su aparición en los 'papeles de Panamá'

EL PRESENTADOR LE DA LA BIENVENIDA CON UN CÁNTICO

El Intermedio da la bienvenida a la nueva figura que aparece en los 'papeles de Panamá', Rodrigo Rato. "El hombre que hizo caer Bankia, que estuvo en el caso de las tarjetas black, al que persigue Hacienda. Démosle la bienvenida: ¡Cómo no te voy a querer si me has hecho el programa por décima vez!", canta Wyoming.