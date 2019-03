"Aznar no tuvo nada que ver. Tiene cosas mejores que hacer, como hundir a Rajoy"

WYOMING EXCULPA AL EXPRESIDENTE DEL FALLO TÉCNICO

Ayer ‘El Intermedio’ no pudo emitirse con normalidad por un problema técnico. Los tuiteros se hicieron eco de la noticia y enseguida se formaron dos bandos:” el que creía nuestra versión y el que pensó que era mucha casualidad que hubiera un fallo el día que íbamos a hablar de la entrevista de Aznar”, explica Sandra Sabatés. "No hubo censura, no hubo conspiración, hubo un aparato que se reveló", explica Wyoming.