'María Jesús Montero', desatada y convencida de la "remontada" del PSOE: "Es el triunfo del socialismo y del amor"

Cristina Gallego se convierte en una 'María Jesús Montero' muy venida arriba tras el acto del PSOE de este fin de semana y prevé una victoria de Sánchez, hasta el punto de que ya se ve celebrando como Shakira en sus conciertos de Madrid.

Una de las que lo dieron todo en el acto de precampaña de Pedro Sánchez de este fin de semana fue María Jesús Montero, a la que se le vio bailar y aplaudir sin parar.

Cristina Gallego se convierte en exministra de Hacienda que, totalmente desatada y al grito de "¡Viva el amor!" irrumpe en el plató de El Intermedio convencida de la "remontada" y "el triunfo del socialismo y el amor".

'Montero' recuerda que el CIS les da como vencedores y afirma que ya está buscando dónde celebrar la victoria, hasta el punto de que ha preguntado a Shakira por cómo organizó su residencia. Sin embargo, afirma que no le coge el teléfono porque le tiene "manía desde su lío con Hacienda".

Respecto a la entrada en campaña de Begoña Gómez, la 'exministra' considera que la verdadera estrella invitada es "la ilusión del progresismo, de la victoria, del amor y la vivienda digna". También prefiere evitar valorar la posible presencia de Zapatero en los mítines: "Va a ir muchísima gente".

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