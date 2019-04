El 'zasca' de Dani Mateo a Rajoy: "No necesita gafas de realidad virtual, lleva años viendo una España que nadie ve"

LO QUE EL OJO DE RAJOY NO VE

Dani Mateo analiza el Congreso del PP en 'Lo que el ojo de Rajoy no ve' donde a Rajoy le han vuelto a poner unas gafas de realidad virtual. El presidente de Murcia decidió votar al revés que el resto de sus compañeros con un 'is' y Dani Mateo afirma que a la pregunta sobre si es inocente en el juicio por corrupción que tiene pendiente contestará: "Claro que 'is' guapi".