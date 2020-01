Las cosas han cambiado mucho desde 2010. En este fin de ciclo, que para Dani Mateo se cierra con la investidura de Pedro Sánchez, se acaba una época en la que hems vivido de todo. Desde el 'no es no' de Pedro Sánchez a Rajoy al 'no es no' de Bisbal a Chenoa.

Dani Mateo junto a El Gran Wyoming hacen un breve resumen a los momentos más destacados de la década a partir de fotos icónicas en la sección 'Los años que vivimos peligrosamente'.

La primera, la crisis con la que empezó la pasada década: desahucios, cifras récord de parados... Aunque Wyoming recuerda el momento en el que España ganó el Mundial de fútbol. "Por un momento hizo que todos nos olvidásemos de la crisis", reconoce Mateo.

La crisis económica se tradujo socialmente en la imagen del 15 M, con miles de indignados pidiendo un cambio a la clase política.

La tercera foto, la de Mariano Rajoy celebrando la mayoría absoluta del PP en 2011 y el posterior rescate del sistema bancario. "También ganamos la Eurocopa, no sólo había recortes de Rajoy, también los hacía el niño Torres", bromea Wyoming.

Después, la imagen de la corrupción, representada por la famosa peineta de Bárcenas y una serie de escándalos de corrupción. "Aparecían tres o cuatro al día", recuerda el presentador.

Otra foto célebre para Wyoming y Mateo es la de Iñaki Urdangarin declarando en los juzgados de Palma, lo que desencadenó el inicio del reinado de Felipe VI, tras la abdicación del rey Juan Carlos.

En 2015 se puso fin al bipartidismo con la entrada de formaciones como Podemos y Ciudadanos. "Este multipartidismo con poco pacto provocó que los españoles tuviéramos que ir a votar cada dos por tres", dice Mateo.

También el conflicto catalán, muy presente desde 2017, y la imagen del bolso de Soraya Sáenz de Santamaría ocupando el escaño de Rajoy mientras se debatía la moción de censura contra él.

Después, Pedro Sánchez se convirtió en presidente, la irrupción de Vox, la exhumación a Franco, la sentencia del procés y "Rivera pasó de ser candidato a la presidencia a ser candidato a la presidencia de la república independiente de su casa", concluye Wyoming.

Otros momentos destacados

En el programa, El Gran Wyoming también hace un repaso a los momentos políticos más destacados de la jornada. Uno de ellos ha sido el gesto de Europa, dando "donde más duele" a Junqueras en su presentación oficial.

"Sólo les falta poner al lado una bandera con el toro", bromeaba el presentador, al ver el perfil del exvicepresident catalán en la web del Parlamento Europeo.

También se ha destapado el vídeo que demuestra el verdadero talento de Puigdemont. "¡Qué lástima! Podría haber representado a España en Eurovisión", bromea El Gran Wyoming cuando le ve cantar al tiempo que toca la guitarra.