Dani Mateo: “Mónica Oriol tiene un mal día cada vez que le ponen un micro delante”

LAS ‘PERLAS’ DE LA EMPRESARIA

Las declaraciones machistas de la presidenta de Círculo de Empresarios Mónica de Oriol no han sido las únicas políticamente incorrectas que hizo en la mesa redonda, con empresarios de América Latina. Y es que “fue tan machista que sólo le faltó acabar su intervención diciendo: ‘Perdonadme, es que estoy un poco tonta, me debe de haber bajado la regla”, comenta Dani Mateo. Sin embargo, no ha sido la primera vez que las palabras de Oriol han desatado la polémica. El colaborador recuerda algunas de sus ‘perlas’.