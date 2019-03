Mohamed, un refugiado desesperado, en la frontera: "Ayudadnos, por favor, por favor"

GONZO, EN LA FRONTERA ENTRE SERBIA Y HUNGRÍA

'El Intermedio' sigue acompañando a los refugiados sirios en su paso por Europa. Gonzo entrevista a un refugiado que está desesperado. "No tengo dinero, no tengo vida... no tengo nada", comenta Mohamed junto a las vallas que separan Hungría de Serbia. Él, acompañado de su hermano pequeño, dice haber gastado 7.000 dólares en el mes que lleva de viaje. "Necesitamos ir a Alemania o a cualquier otro país para vivir", desea el refugiado. También se refiere directamente a Angela Merkel para preguntarle dónde tienen que ir todos los refugiados sirios que se encuentran con las concertinas húngaras.