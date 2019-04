LA CONVIVENCIA CON LA GUERRA

Nedal explica a Gonzo en El Intermedio cómo convivía con la guerra en Siria antes de llegar a España. "Todos los días mucha gente moría, no había agua no había luz", explica mientras asegura que perdió a mucha gente: "En 2013 estaba fatal, perdí muchos amigos, fue muy duro para mí". Nedal denuncia que mucha gente no puede llegar a occidente: "Hay gente que no puede venir y muere en la calle".