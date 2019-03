Cristina Cifuentes: "Legalizar la prostitución me parece un disparate"

UNA ACTIVIDAD DONDE EL 90% DE LAS MUJERES SON ESCLAVAS

En 'El Intermedio', Gonzo ha entrevistado a la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La popular ha asegurado que siempre ha mantenido la misma posición frente a Ciudadanos porque tiene una relación muy buena con su líder Albert Rivera. Sin embargo, critica propuestas del partido que no comparte en "absoluto". "Legalizar la prostitución me parece un disparate. Me niego a legalizar una actividad en la que el 90% de las mujeres que la ejercen lo hacen de manera obligada y son esclavas", explica.