Esperanza Aguirre contesta a Gonzo en el almuerzo organizado por el diario ABC

La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, ha estado presente en un almuerzo organizado por el diario ABC donde también ha acudido Gonzo. Una vez allí, el colaborador de El Intermedio ha podido hablar con Cristina Cifuentes, quien asegura querer pensar "sólo en positivo", Floriano y Cospedal, que no han querdio hablar con él, Hermann Tertsch, a quien Gonzo le propone, irónico, presentar su libro en el programa y, por supuesto, con Esperanza Aguirre, quien le confiesa dedicarle unas palabras que le van a dejar "helado": "Me comprometo a permanecer cuatro años para el cargo que me elijan los madrileños, alcaldesa o jefa de la oposición".

