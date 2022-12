'I WANT TO LIVE IN AMERICA'

De venderse como un paraíso a ser la pesadilla del empleo: los trabajos temporales, la nueva Economía de EEUU

Guillermo Fesser regresa a El Intermedio con un nuevo reportaje sobre EEUU. Esta vez, el colaborador analiza la nueva Economía basada en los trabajos temporales y que muchos empresarios usan "para timar a los trabajadores". "El Gobierno no se ha puesto a ver cómo regularlo para que los trabajadores tengan un contrato justo", destaca la directora de una asociación.