Los alter ego aristocráticos de Dani Mateo y El Gran Wyoming se reúnen en una nueva entrega de 'Los Aristorrancios' para analizar el juicio a Borja y Blanca Thyssen, que se enfrenan a una multa de un millón de euros y tres años de cárcel por, presuntamente, defraudar 336.000 euros en la venta de una mansión en Ibiza.

"No me lo quiero imaginar en la cárcel", afirma Dani Ruiz Mateos, que está convencido de que, de acabar allí, el primogénito de la baronesa Thyssen "seguro que no se va a tatuar en el brazo 'amor de madre'". En el vídeo sobre estas líneas, los 'Aristorrancios' también comentan las palabras de Tita Cervera en las que asegura que no le importaría enamorarse de un pobre o que "siendo pobre procuras comer y se acabó. Siendo rico tienes muchos problemas". "Un cartón para dormir lo encuentras en cualquier lado, pero unas sábanas de seda china a juego con las cortinas de pata de gallo, pues no", ironiza Wyoming.