Arranca un año clave en Estados Unidos, con el horizonte puesto en las elecciones presidenciales de noviembre. Entre los republicanos, Donald Trump parte como favorito y, en el lado demócrata, Joe Biden sigue siendo el candidato mejor posicionado.

Sin embargo, Guillermo Fesser asegura que "hay una situación de hartazgo muy grande" con ambos candidatos y señala que Biden está "muy desgastado", ya que prometió que venía para hacer una transición y marcharse y mucha gente le pide que deje paso a un candidato más joven.

"Si los republicanos tienen a un elefante en la habitación, que es Trump, los demócratas tienen un gorila, que es el tema de Israel y su apoyo incondicional a Netanyahu", afirma. El periodista explica que ese soporte al primer ministro israelí le puede quitar a Biden el apoyo de la comunidad musulmana en EE. UU., que mayoritariamente votó por él en 2020.

Además, apuesta a El Gran Wyoming que la batalla por la presidencia no será entre Biden y Trump: "No vamos a ver Biden vs. Trump, vamos a ver Biden vs. alguien más, posiblemente Nikki Haley, y como sea así, posiblemente no vuelva a la Casa Blanca".