BANDA SONORA DEL PROGRAMA DE DEE DE 1977

Con 'Linda' un jovencísimo Miguel Bosé debutaba en televisión en 1977, ese año ya sonaba Camilo Sesto con 'Mi buen amor' y Julio Iglesias pisaba los escenarios con 'Soy un truhán, soy un señor' y entre la música que llegaba desde el extranjero algunos éxitos como 'Lust for life', de Iggy Pop; All Dead, all dead, de Queen. La música y la cultura tiene un espacio importante en Dónde estabas entonces y en nuestro perfil de Spotify puedes escuchar los éxitos de cada año.