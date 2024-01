Es increíble el número de familias que se llevan un buen susto al no encontrar a su animal de compañía para más tarde descubrirlo escondido en el lugar más inesperado de casa. No en pocas ocasiones, el escondite puede convertirse en una peligrosa trampa donde el animal no tiene opción de salir.

El equipo de rescate Los Cuatro de la Empanadilla acuden a la casa de Esperanza, donde su ratita Ari ha quedado atrapada en la parte trasera de un inodoro. Esta rata casera, que fue rescatada de la calle, se escabulló de su tutora y, en apenas unos segundos, se metió entre los huecos del váter donde lleva días atrapada sin poder alimentarse o beber.

Los habilidosos Alfonso y Javier consiguen desmontar el retrete y atrapar a Ari para ser devuelta a un lugar seguro dentro de su hogar, no sin antes recordarnos la importancia de tapar los lugares más frecuentes donde los animales suelen quedar atrapados (huecos en lavabos, váteres, bidets, electrodomésticos o rodapiés), especialmente aquellos de pequeño tamaño como gatitos, roedores o pequeños mamíferos.