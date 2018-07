Wyoming: "La muerte no me preocupa es una fase de la vida como el acné o la artrosis"

LA VIDA SEGÚN

El presentador de 'El Intermedio' habla de la muerte en 'La vida según…'. Y es que según el Gran Wyoming, que le llegue la hora no le preocupa porque “es una fase de la vida como el acné o la artrosis”. Aunque que no le preocupe no quiere decir que cuando llega a un velatorio no guarde la compostura, o al menos eso es lo que cree él.