Así resuelve Alexandra Jiménez su dilema con las bolsas en el supermercado

ALEX VS RESTO DEL MUNDO

Alexandra Jiménez, al comprar en el supermercado, no se aclara con la cantidad y el tamaño de las bolsas que debe pagar para cargar con todos los productos. Pide ayuda a la cajera, que con su experiencia debería saber cuántas serán necesarias. Pero no resulta tan sencillo, ya que Sonsoles, la cajera, no quiere dar la respuesta, sino que espera que la presentadora de 'El Club de la Comedia' dé con la solución con la mezcla entre bolsas grandes y pequeñas.