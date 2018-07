Alexandra Jiménez: "Se me da tan mal dibujar que cuando dibujo algo tengo que escribir debajo lo que es"

CLASES DE PINTURA

La presentadora de El Club de la Comedia se ha apuntado a clases de pintura. "Cómo se nota que no tengo hijos", aclara. Le hacen mucha falta porque, asegura, "se me da tan mal dibujar que, cuando dibujo algo, tengo que escribir debajo lo que es porque luego no me acuerdo". "Soy incapaz de distinguir entre una mesa y un caballo. es más, si quiero pintar una mesa, pienso en un caballo y luego le pongo un mantel", confiesa. Uno de sus primeros trabajos ha sido dibujar un bodegón: "Para los que no sepáis lo que es, un bodegón es como se te queda la mesa de la cocina después de hacer la compra", ha explicado Alexandra Jiménez.