Alexandra Jiménez: "A mí no me gusta criticar y menos a una amiga, pero la pobre, además de ser un poco bizca, es tan hortera... "

LOS ÁTICOS Y SUS DIFICULTADES

Alexandra Jiménez comenta que una de sus amigas se ha comprado un ático. Sin embargo, ella no cree que sea una buena elección, ya que en verano es un horno y en invierno es un congelador. Pero también tiene algunas ventajas, como que si se estropea el ascensor no llegan los testigos de Jehová. La presentadora de 'El Club de la Comedia' prefiere quejarse del ático, porque son peligrosísimos, es donde antes entran a robar, donde el agua no llega con suficiente presión... Además si hay un incendio, es el sitio con escapatoria más difícil.