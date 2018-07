La reivindicación de la andaluza Sagrario contra el boicot a los productos catalanes: "¡Compradlos, también son nuestros!"

HABLAN EN BERGA CON EL EXALCALDE SOCIALISTA RAMÓN CAMPS

La andaluza Sagrario habla en Bienvenidas al norte cómo se siente cuando recibe "consignas de amigos para no comprar productos catalanes": "Si tú insistes en que catalanes no, les estás echando y no les quiero echar, les quiero como siempre, siendo parte de mi tierra".