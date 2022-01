Juan y Medio ha protagonizado un momentazo en su programa cuando una señora aseguraba que no le gustan las flores.

"No me gustan las flores porque incluso cuando me muera quiero una corona de laurel, no quiero flores ninguna", decía la mujer.

El presentador no ha desaprovechado la situación y le ha lanzado un dardo: "Es que el laurel le da mucho sabor al fiambre".