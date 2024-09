En el estreno de 'Bitelchús Bitelchús', Susi Caramelo ha hablado con sus compañeras en el programa 'El Desafío', de Antena 3, donde un grupo de famosos compite realizando arriesgada pruebas. "Tienes una pandilla nueva vip", destaca la reportera a la cómica, que explica cómo son en las distancias cortas sus compañeras como Victoria Federica o Genoveva Casanova.

"La más vip de ahí creo que soy yo, cagan como tú y como yo", destaca Susi Caramelo, que afirma que "Victoria Federica es una persona mucho más normal de lo que la gente se cree": "No tengo nada malo que decir de Victoria, es que la quiero mucho porque me he hecho muy amiga de ella". "No sé qué decir más de Victoria Federica", reconoce Susi Caramelo, que manda un beso y un mensaje a la hija de la infanta Elena: "Victoria, que quieren saber más de ti que de mí".

"Coño, preguntadme por mí", pide, entre risas, la reportera a los periodistas que se encontraban en el estreno. Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.