Una familia se ha llevado una sorpresa mayúscula al ver que un oso salía de su propia casa por el pequeño hueco de un respiradero. El suceso ha tenido lugar en Carolina del Norte (Estados Unidos) y, al parecer, el animal había pasado los meses más fríos ahí metido.

La bióloga Evelyn Segura ha comentado la noticia en el programa y ha explicado que, precisamente, las imágenes han sido difundidas para alertar a la población de que cualquier espacio por pequeño que parezca puede ser utilizado como refugio por los animales del entorno. Si un oso ha entrado por un hueco tan pequeño, para otros animales como mapaches sería aún más fácil. La colaboradora de Aruseros, bromea con que las imágenes confirmarían "la teoría de que si la cabeza entra por un agujero, es posible meter el resto del cuerpo".

La familia no se había enterado de que tenía a este curioso inquilino y afortunadamente no ha pasado nada grave, pero por muy entrañable que pueda resultar la imagen no hay que olvidar del riesgo que puede suponer el encuentro con un animal salvaje.