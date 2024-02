Sofía Vergara ha decidido reformar íntegramente su mansión de Beverly Park valorada en 26 millones de dólares. Para ello, la actriz ha abierto las puertas de su increíble mansión para enseñar sus estancias favoritas a una revista de decoración. "Como latina me encanta entretener a las visitas con mucha comida y siempre estamos en la cocina", explica Sofía Vergara, que afirma que, sin embargo, no cocina ni quiere aprender a hacerlo: "Mi hijo Manolo es bueno cocinando y me dijo que esto era lo que necesitaba, solo me importa que quede alucinante".

Por otro lado, la actriz enseña "uno de los sitios más importantes de la casa y donde reside la felicidad": el bar. También la actriz enseña su espectacular vestidor, donde dice que realmente vive: "Intento mantenerlo tan ordenado como está ahora, pero a veces es realmente difícil". Tras ver el vídeo, Alfonso Arús admite ser fan de la actriz: "Su estancia favorita es la bodega, estamos de acuerdo". Puedes ver el viral en el vídeo principal de esta noticia.