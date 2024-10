Hans Arús presenta, en el plató de Aruser@s, el curioso viral de una madre, a la que le han prohibido viajar al extranjero al ver que su hijo ha 'garabateado' por completo el pasaporte. La mujer expresa que no pudieron sellar su pasaporte debido a que su hijo había dibujado cada una de las hojas.

"Estoy en el aeropuerto y no pude embarcar porque a mi hijo se le ocurrió poner en todas las páginas del pasaporte que me ama, que vuelva pronto, que me extraña. No sé si sentirme feliz por el detalle que me hizo mi hijo o si enojarme porque no me dejaron pasar. Perdí mi tiempo, perdí mi vuelo, perdí mi dinero, pero mi hijo me ama", detalla la madre en el vídeo.

Marc Redondo opina que el hijo "ha conseguido lo que quería", que es "estar con su madre". "¿El señor del control no podía haber sido un poco flexible?", pregunta Alfonso Arús. Puedes ver lo que opinan el resto de colaboradores en el vídeo sobre estas líneas.