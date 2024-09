El viral que acompaña la noticia ha captado la atención de muchos usuarios de TikTok. En las imágenes se muestra a una rata aferrada con todas sus fuerzas a una barandilla, en plena tormenta, intentando que la intensa lluvia que ha generado una riada no se la lleve por delante. Hans Arús explica que se han generado todo tipo de comentarios en el vídeo, desde los que dicen que "así me aferré yo donde no me querían" hasta la mayoría de comentarios, que se muestran conmovidos por la situación y han mostrado su apoyo y preocupación por la seguridad del roedor.

El vídeo acumula más de 50 millones de visualizaciones.Alfonso Arús destaca que han sido numerosos los vídeos de ratas que se han mostrado en el programa, incluso un roedor se llegó a colar en el plató de Aruser@s, vídeos que han generado, en su mayoría, rechazo. Sin embargo, este viral ha roto el corazón a muchos internautas y tertulianos en el plató. "Aquí mi corazón está dividido", asegura el presentador del programa.