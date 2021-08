Una conocida compañía agroalimentaria anunció en mayo que iba a suprimir la fecha de caducidad por la de 'consumir preferentemente' de sus productos en España para evitar que se desperdicien alimentos en buen estado.

Una noticia que Tatiana Arús celebró porque, según aseguraron el resto de los colaboradores de Aruser@s, ella sí consume productos que, según la fecha de caducidad, ya no se podrían ingerir. "Nunca he tenido remordimientos y por fin me dan la razón. Si un producto está en mal estado, eso se ve", señaló en el programa.

