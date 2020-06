Omar Montes ha tenido que pedir perdón por acudir a una fiesta de más de 100 personas en La Finca. Fue el propio Omar Montes, entre otros asistentes, el que grabó algunas de las imágenes que han suscitado polémica.

En ellas se puede observar a Omar Montes y otras caras conocidas como Susana Molina en una multitudinaria celebración en una casa del selecto barrio madrileño cuando Madrid aún se mantiene en la fase 2 de la desescalada.

En esta fase solo se permiten reuniones de hasta 15 personas y guardando la distancia de seguridad, algo que no se cumplía en la fiesta, donde nadie portaba mascarilla.

Tras la gran polémica generada el cantante ha pedido disculpas: "Me llamó un amigo para promocionar un tema y no sabía lo que me iba a encontrar. Cuando llegué hice el vídeo para las redes y me fui", ha comenzado explicando.

"Soy un inconsciente, os pido perdón porque cuando las cosas no se hacen bien hay que saber reconocerlas. Os pido perdón de corazón a todos", ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales.